Chicharito suspende su entrenamiento individual tras la muerte de su abuelo

Javier Hernández quedó muy afectado luego de enterarse de la muerte de su abuelo, Tomás Balcázar, al punto que tuvo que parar sus entrenamientos individuales desde casa. El delantero de los Galaxy usó sus redes sociales para mostrar su pesar.

“Él (Tomás) se realizó, vio realizar a muchas personas y nada, pues aquí (en mi corazón) seguirá y pues nada pues agradecerles (…) Me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio porque me recuerda mucho a él, muchísimo más de lo normal, por eso hice este live, quería expresarles todo esto para ver si me ayudaba un poco. Me río porque me imagino a mi abuelo diciéndome órale pendejo, a trabajar”, explicó en un live de Instagram.

Asimismo, tuvo palabras para todos los seguidores que a lo largo del tiempo respetaron la trayectoria de Balcázar, a quien se le recuerda por el amor que tenía por las Chivas de Guadalajara y la selección nacional.

“Estoy muy agradecido por esa gente que lo recuerda y lo único que recuerdan es su felicidad, su amor, su amor por esta vida, su amor por el fútbol, su amor por nuestras Chivas, su amor por mi cachetón (su hijo Noah), cómo es de paradójica la vida, ahora que viene (mi) otro bebé en camino. Me cuesta mucho trabajo ahora que no puedo estar con mi familia, pero sé que ellos están bien”, finalizó.