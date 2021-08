Chivas de Guadalajara tendrá cambios según Ricardo Peláez

En medio de la crisis que se encuentran las Chivas de Guadalajara, su director deportivo Ricardo Peláez habló en las redes sociales del club para calmar a la afición.

Como máximo responsable, el director deportivo ‘dio la cara’ en medio de la situación que vive el conjunto de Guadalajara, muchos aficionados se han pronunciado para que haya un cambio, comenzando desde su dueño hasta el actual técnico Víctor Manuel Vucetich.

«Me molesta ver como no podemos ser constantes. Damos un partido bueno y dos malos. Es increíble, sin embargo, y más allá de críticas, estoy convencido que este plantel tiene la calidad suficiente para ser competitivo. Ojo buen plantel, no equipo. El cuerpo técnico está haciendo su parte pero es claro que no nos está alcanzando; estoy haciendo la mía que es evaluar y llegará el momento de ajustar donde haya que ajustar», señaló Peláez.

Tras la derrota la goleada en el Estadio Akron 3 goles por 0 contra León, el presente de las Chivas no es nada prometedor para lo que resta de Torneo Apertura 2021.