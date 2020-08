Víctor Manuel Vucetich ya sabe lo que es ser rechazado por Chivas de Guadalajara.

Según declaraciones de José Luis Higuera -exdirectivo del “Rebaño”- a ESPN, el fallecido dueño del club Jorge Vergara, nunca tuvo a Vucetich como firme candidato para asumir las riendas del club.

“No, yo sé que lo dijo Paco, no recuerdo haber dicho eso, pero Vucetich tuvo varias entrevistas con Jorge Vergara y era alguien a quien no tenía como candidato. Nosotros dentro de la parte club, había dos entrenadores en su momento, que Jorge había analizado muy a profundidad, y él no quería volver a intentar un análisis, que era Marcelo Bielsa y Vucetich, en ese momento, no sé si hubiera cambiado, pero eso fue lo que me dijo a mí”, aseguró Higuera.

El ex directivo comentó que fue totalmente falso que el rechazo de Vergara hacia Vucetich haya sido por la edad del estratega, sino que hubo otros factores en esa negociación que dificultó su arribo al elenco del “Rebaño Sagrado”.

Así que el nuevo ‘pastor’ del rebaño, parece que no era del agrado de Jorge, ahora su hijo ha decidido darle una oportunidad con su equipo, ya que al parecer tampoco era la opción de Ricardo Peláez.