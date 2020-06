Pese a que el protocolo es estricto y prohíbe que los positivos por COVID-19 entrenen con los equipos, el contagiado de las Chivas practica en Verde Valle.

Según palabras del preparador físico, Luis Canay, publicadas en el Diario Récord, el futbolista que fue confirmado en días pasados tras las pruebas realizadas, se ejercita junto con sus compañeros debido a que es asintomático y no ha presentado dificultades.

«Como es asintomático nos permite trabajar sin dificultades, no hay retraso en el trabajo, no hay ningún problema. Esa primera prueba se hace prácticamente terminando el confinamiento y como es asintomático no ha tenido inconvenientes».

💥 Dejamos hasta la última gota de sudor con una cosa en mente: AP20 🏆 ¡VAMOS, CHIVAS! 🇱🇺💪 pic.twitter.com/DFAcPW4XO7 — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) June 17, 2020

Por otro lado, Canay señaló todo el trabajo que realizaron durante la cuarentena, manifestando que tuvieron tres escenarios diferentes en los que fueron variando los entrenamientos.

«Cuando nosotros empezamos a trabajar durante el confinamiento, tuvimos tres escenarios diferentes: el primero, un mes en que se reiniciaba la Liga, el segundo que se postergaba más el tiempo y el tercero era el de cancelar. Según estos motivos íbamos modificando el trabajo».

Aunado a esto aseguró que ese trabajo en el confinamiento ayudó a que los jugadores de las Chivas no llegaran con algún problema, sino todo lo contrario, recibió a un grupo en óptimas condiciones.

Cabe recordar que el Rebaño comenzó sus trabajos de pretemporada de cara al inicio del Apertura 2020 el próximo 24 de julio.

Fuente: Diario Récord.