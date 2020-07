«Fue un rumor que se quedó solo en rumor. Ya investigando, era muy complicado, cuando me enteré me fui para atrás. Hubo alguna intención o alguien propuso un trueque entre Chicote Calderón al América a cambio de Jorge Sánchez, no pude saber quién lo propuso, pero yo no voy a decir ‘va a pasar esto’ cuando en verdad no sé si está lejos o no, fue una posibilidad, no pude saber quién lo propuso pero en algún momento existió y obviamente no caminó».