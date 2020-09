Chivas sufrió más de la cuenta contra el Necaxa

Las Chivas de Guadalajara vencieron este viernes 1-2 a el Necaxa tras remontar la desventaja inicial que había adelantado al local, en duelo correspondiente a la jornada 10 que se escenificó en el estadio Victoria de Aguascalientes.

En el primer tiempo ambos rivales no se hicieron daño, sin embargo, lo mejor lo estaban dejando para la etapa complementaria, cuando el cotejo se volvió más dinámico y emocionante, por lo que era cuestión de tiempo para que cayeran las anotaciones.

Los «Hidrorayos» se adelantaron por intermedio de Ian González en el minuto 65. No obstante, los de Jalisco no se dejaron amilanar y golpearon no una, sino dos veces. Primero gracias a el delantero Carlos Antuna que respondió de inmediato para poner la paridad en el 67′.

El héroe fue Ernesto Vega, que marcó su primer tanto de la campaña en la agonía del compromiso, específicamente en el 90+4′.

Con la victoria los dirigidos técnicamente por Víctor Manuel Vucetich se consolidaron en los primeros lugares tras ubicarse en puesto cinco de la clasificación con 18 unidades; mientras que su adversario se mantiene en el foso con solo ocho puntos.