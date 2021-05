Javier ‘La Chofis’ López está claro en lo que quiere, es por ello que asegura venir trabajando de la mejor manera posible con su equipo, San Jose Earthquakes, para en algún momento llegar a la selección mexicana.

En declaraciones a Marca Claro, el atacante dejó claro que entrenará lo adecuado para ser tomado en cuenta para el Tri.

This beautiful finish from @eduardochof19‘s is up for @MLS Goal of the Week!

Head over to the league’s account to vote! pic.twitter.com/HIg4H0pFim

— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) May 24, 2021