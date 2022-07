Chofis López haría que se cancelara lo de Ormeño con Chivas

Javier Eduardo «Chofis» López sería el responsable de que las Chivas de Guadalaja aún no anuncien al delantero peruano-mexicano, Santiago Ormeño como refuerzo para el torneo Apertura.

En una transmisión para W Deportes, el periodista J Hernández aseguró que la «Chofis» no quiere renovar su contrato con el «Rebaño Sagrado» e ir a los Tuzos del Pachuca: «Desde ayer en la mañana dijo que no iba a firmar, que no iba a renovar y de momento se está tambaleando lo de Ormeño a pesar de que algunos dicen que son transacciones diferentes».

Sin embargo, Hernández agregó que fuesen transacciones diferentes el elenco que dirige técnicamente Ricardo Cadena, ya hubieses presentado a Ormeño, quien ya estuvo en las instalaciones del Guadalajara

«Como Chofis no ha renovado y no ha querido tomar el avión a Pachuca, quiere quedarse en Chivas, porque si no quiere ir ¿van a comprar a Ormeño?. El motivo de no renovar no es económico», cerró.