Javier López, mejor conocido como ‘Chofis’, ha sido uno de los futbolistas más criticados en Chivas de Guadalajara en este arranque del Torneo Guard1anes 2020; sin embargo, el jugador se cansó de tantos comentarios negativos y explotó.

“Últimamente me han criticado muchísimo. No saben, se dejan llevar por lo que se dice en redes sociales. Los mexicanos son muy negativos, en vez de apoyar al mexicano, en este caso la afición en vez de apoyar al jugador, siempre está viendo qué es lo malo que está haciendo. Todo me han criticado, todo”, confesó López en una entrevista para TUDN.

El futbolista, que fue protagonista de muchos ‘memes’ y comentarios negativos, salió a la luz pública, ¿tendrá la razón? Pues…

Chofis habló sobre el partido ante Club León, donde ingresó al campo de juego en los últimos minutos: “En el partido contra León me tocó jugar siete minutos, nada. Nos tocó estar en una situación en la que el León nos estaba dando una paseada, nos estaba dando toque. Ya nadie podía hacer nada. Siete minutos entré y se habló más de los siete míos que del equipo”.

Notablemente, López no se ve al 100% de su físico y aunque él lo niegue, deberá trabajar para mejorarlo lo antes posible, con la intención de estar al tope y dar ese recordado “grano de arena” a su elenco, que apenas lleva un punto de seis, en el campeonato.

Asimismo, el jugador también pidió que «critiquen» a sus compañeros, ya que él no es el único perteneciente a la plantilla principal de Chivas.

Declaraciones completas