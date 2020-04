‘Choflis’ López: «Siempre se dejan llevar por los chismes»

Javier Eduardo López no presta mucha atención a los comentarios extradeportivos por lo que ha sido noticias últimamente. El futbolista de las Chivas sabe que no es algo que pueda controlar y, por ello, se ha enfocado en rendir en la cancha.

“No me gusta hablar de eso. No tengo idea. Siempre me he preguntado eso, pero no tengo problema. A final de cuentas siempre va a haber críticas. Siempre se dejan llevar por los chismes o un comentario malo, así es en Chivas. Me enfoco a trabajar y no pongo atención a eso”, dijo a W Deportes.

“Quieras o no. No puedo hablar tanto, pero vas a ver qué se viene algo bueno para mí, se vienen cosas chidas y el próximo año se van a acordar de mí”, añadió.

Lo más importante para ‘La Choflis’ es callar las críticas con su rendimiento en el terreno de juego, desempeño que le permitiría se considerado por Gerardo Martino para la selección, una de sus metas a corto plazo.

“Obviamente me encantaría estar en la Selección y vas a ver qué pronto voy a estar ahí”, finalizó.