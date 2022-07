¿Cómo le fue al América ante el Chelsea?

Chelseacomenzó con buen pie sus amistosos de pretemporada con una victoria por 2-1 sobre el Club América en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Timo Werner y Mason Mount anotaron a ambos lados de un extraño gol en propia puerta de Reece James para poner al Chelsea en camino a la victoria en su primero de muchos amistosos en los Estados Unidos por venir.

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, alineó dos once iniciales diferentes en cada mitad. No había espacio para los nuevos fichajes, Raheem Sterling y Kalidou Koulibaly. Koulibaly, de hecho, aún no ha realizado una sesión de entrenamiento con sus nuevos compañeros de equipo después de completar su traslado desde Napoli.

Chelsea tuvo un par de oportunidades más a través de Mitchy Batshuayi y Christian Pulisic, pero fue Mason Mount quien tuvo un momento brillante. El internacional inglés lanzó un rulo desde fuera del área para anotar el gol de la victoria a siete minutos del final.