Comparan a Cuauhtémoc Blanco con Juan Román Riquelme

El exjugador del Club América, Sebastián Domínguez, que actualmente trabaja para ESPN Argentina, comparó al histórico jugador Cuauhtémoc Blanco con Juan Román Riquelme.

«Vas a México y…. Yo me ponía a hablar con los mexicanos en América y me decían: ‘Cuauhtémoc Blanco es como Riquelme‘… Anda a Televisa y di que no es lo mismo, te van a decir que eres un desubicado», aseguró Domínguez en un programa junto a Pollo Vignolo.

Seguidamente, Vignolo dio su punto sobre dicha comparación y dijo: «A mí no me parece que Cuauhtémoc Blanco sea como Riquelme«.

Cabe destacar que, Domínguez no comparó sus carreras o nivel futbolístico, sino lo que representa el nombre de cada uno de ellos en sus respectivos países.