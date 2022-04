Conoce al jugador que Erick Gutiérrez pidió para el PSV Eindhoven

El volante mexicano de PSV Eindhoven, Erick Gutiérrez, hablo sobre el futbolista de la Liga Mx que considera apto para brillar en la Eredivisie y en Europa.

El exPachuca, Erick Gutiérrez, considera que Alexis Vega, atacante de Chivas, puede dar el salto del futbol mexicano al del «viejo continente».

«Un jugador que siempre me ha encantado es Alexis Vega. He hablado con él en la Selección y le he dicho que puede estar acá«, comentó Gutiérrez en conferencia de prensa.

Es importante acotar que Alexis Vega no ha llegado a un acuerdo para renovar con las Chivas de Guadalajara. Por lo que su partida hacia el futbol europeo es una opción sobre la mesa. Un caso similar al de Orbelín Pineda, que dejó Cruz Azul para firmar con el Celta de Vigo del futbol español.

