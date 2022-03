Conozca qué dijo Kranevitter sobre la agresión a Soteldo

El mediocampista argentino de los Rayados de Monterrey, Matías Kranevitter se disculpó este martes con el venezolano Yeferson Soteldo y la afición por agresión que le propinó durante el clásico regio contra Tigres.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Kranevitter escribió: «Este es el único medio propio que tengo para comunicarme y ofrecer disculpas por lo que sucedió el día sábado en el clásico»

Kranevitter agregó: «Nunca fue, ni será mi intención lastimar a un colega, ni a nadie. Lo siento de verdad. Le ofrezco una disculpa a Soteldo, a mi club y a la afición. Tenemos que ser ejemplo y reconocer los errores para poder aprender de ellos. Me equivoqué y me encargaré que no se repita. El fútbol es un deporte que amamos».

¿Qué hizo Kranevitter?

Luego de disputarse el Clásico Regio, el jugador de Rayados de Monterrey, Matías Kranevitter, fue tendencia en las redes sociales al viralizarse el video en el que agredió al futbolista de Tigres UANL, Yeferson Soteldo.

En este video, que circula en las redes sociales y le da la vuelta al mundo, muestra al mediocampista argentino golpeando bruscamente al venezolano.

A través de la cuenta Twitter del periodista Pello Maldonado, se dieron a conocer estas imágenes exclusivas en la que el jugador de Monterrey agredió sin balón al colega felino.

“¡AGRESIÓN LAMENTABLE A YEFERSON SOTELDO! ¡ACTO COBARDE DE MATÍAS KRANEVITTER QUE LE PEGA POR LA ESPALDA Y SIN PELOTA A SOTELDINHO! LA IMPOTENCIA EN LA CANCHA LE TIENE QUE COSTAR UNA SUSPENSIÓN AL JUGADOR DE RAYADOS. ESTO NO ES ‘TENER UN GRAN RESPETO A LOS RIVALES’. ASÍ NO”, ESCRIBIÓ MALDONADO HE DICHO VIDEO.

Tras darse a conocer este video, es muy probable que el sureño reciba una dura sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol.