En las últimas horas han surgido ruomores que señalan que Boca Juniors estaría dispuesto a vender a Ramón ‘Wanchope’ Ábila a Cruz Azul, pero Robert Dante Siboldi salió a desmentirlos.

El entrenador de la Máquina manifestó que no tienen contemplado fichar al argentino, afirmando que no tiene idea de dónde se sacó esa idea, pero que Ábila no está en los planes.

«No está dentro de las propuestas, no sé por qué salió, no entiendo quién fue el que lo pone, por eso digo que a veces me asombro, porque no estaba dentro de mi radar, al menos mío».

Adicionalmente, Siboldi señaló que no tiene en cuenta si es un fichaje que contempla la directiva, pero que la decisión futbolística pasa por sus manos.

«Si la directiva toma otra decisión esa es otra cosa, pero todos los jugadores que se nombran yo primero los evalúo futbolísticamente».

Este rumor surgió con el supuesto interés que tendría Boca Juniors por Pol Fernández, volante de la Máquina, por quien el Xeneize estaría dispuesto a solamente venderles a ‘Wanchope’ para que el mediocampista llegara a argentina.

Pese a esto, Cruz Azul seguiría en la búsqueda de uno o dos delanteros para suplir las bajas de Martín Cauteruccio, por salida, y Milton Caraglio por lesión, por lo que Siboldi aseguró que los que lleguen deben ser los mejores en sus ligas, si son extranjeros, o ser seleccionados nacionales, cualidades que no reúne Ábila.