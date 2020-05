Si bien muchos jugadores han manifestado injusta la decisión de darle el campeonato a Cruz Azul, para Santiago Giménez sería meritorio recibir el título.

El delantero de la Máquina manifestó para ESPN que si bien las jornadas fueron pocas tuvieron partidos muy apretados, por lo que no vería con malos ojos recibir el campeonato si no se puede reiniciar.

«Yo creo que 10 Jornadas son pocas, pero es meritorio también. Aunque fueron 10 Jornadas, tuvimos rivales difíciles y nosotros estamos en primer lugar por algo. Sería injusto ser campeón de las dos formas, pero no sé, la verdad, es muy difícil. Me gustaría ser campeón, no sobre la mesa, pero si no queda de otra, nos deberían dar el título«.

Estas declaraciones contrastan con las de varios de sus compañeros, colegas o entrenadores, como es el caso de Elías Hernández, aunque la Liga MX todavía no ha tomado la decisión de terminar el Clausura 2020.

Adicionalmente, Giménez recalcó que su objetivo es muy claro, pues le gustaría ser campeón con Cruz Azul antes de poder ir a jugar al fútbol de Europa.

«El sueño a corto plazo es ser campeón con Cruz Azul y a largo plazo es ir a Europa«.