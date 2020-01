Cruz Azul tiene a este paraguayo entre sus candidatos

El paraguayo Carlos Sebastián Ferreira, actual jugador de Monarcas, confirmó que Cruz Azul lo consideró para formar parte de sus refuerzos hacia el Clausura 2020 de la Liga MX.

El delantero lo confesó en una entrevista con TUDN afirmando que “Yo no sabía que había interés en mí por parte de Cruz Azul. Cristian Riveros, ex compañero mío, muy buena persona, me dijo eso, entonces luego le pregunté a mi representante si era cierto y me dijo que sí, yo antes no sabía nada”.

El juvenil de 21 años es de los más destacados del país sudamericano, cuestión que lo ha involucrado en los procesos formativos con su selección nacional, por lo cual le vendría bien fichar por uno de los grandes de la Liga MX, sin embargo, aseguró estar metido de lleno con el Morelia por lo que la Máquina deberá esperar para incorporarlo a su plantilla en el futuro.

«Cruz Azul es un lindo equipo, es un equipo muy grande y conocido, entonces estaría bien, pero yo estoy metido en lo que es Morelia, se viene un lindo torneo y estamos muy confiados en lo grupal, hay que pelear por el objetivo”, finalizó.