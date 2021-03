Cuauhtémoc Blanco: «Gignac y yo hubiéramos metido millones de goles juntos»

El mítico jugador Cuauhtémoc Blanco habló sobre la carrera que se ha forjado André-Pierre Gignac en la Liga MX y destacó que, en caso de haber jugado juntos, hubieran sido una dupla letal.

«Meteríamos millones de goles, yo creo. Se me hace un buen jugador, uno de los mejores extranjeros que ha traído Tigres, acuérdate que también tenían un excelente jugador y que lo dejaron ir, que era Kléber Boas, que en Veracruz y América funcionó conmigo muy bien, hicimos muy buena mancuerna».

Del mismo modo, durante las declaraciones ofrecidas a TUDN, el exatacante del América señaló que es necesario regularizar los extranjeros en el futbol mexicano. «Yo lo he dicho muchas veces: que no haya tantos extranjeros. Le deben de dar oportunidad a los jugadores mexicanos, se me hace una exageración. Créeme que yo lo viví cuando llegué Al américa, yo pensé que ya estaba para jugar a los 20-21 años».