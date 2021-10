El exjugador Cuauhtémoc Blanco estuvo con el América durante 20 torneos, por lo que lleva muy presente la camiseta amarilla, a lo que dejó claro que en algún momento espera regresar al Nido.

En declaraciones a ESPN, dejó claro que anhela volver a Las Águilas algún día, ya sea como entrenador o, incluso, presidente del equipo.

«Algún día, algún día regresaré (al América). No sé, me encantaría ser entrenador, esa era la idea y mira dónde me metí (gobernador), pero en lo cual estoy muy contento y muy feliz porque también aquí hay manera de cómo ayudar a la gente, pero sí, algún día me encantaría entrenar al América».