El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco habló sobre el partido que tendrá el América contra Pumas la noche de este miércoles por los cuartos de final del Apertura 2021, encuentro que puede sacar buenas chispas.

En declaraciones a W Deportes, Cuauh dejó claro que no comparte el estilo de juego que llevan Las Águilas, pero que de igual forma apoyará a los suyos.

▶ “A mí no me gusta cómo juega el América, aunque les duela. La Liguilla es otro boleto»: Cuauhtémoc Blanco sobre las Águilas https://t.co/NfUUEba4do pic.twitter.com/fGGmHdfJ3Q

«No me está gustando como juega el América, pero hay que seguir apoyando al América porque soy americanista y hay que seguir apoyando en la Liguilla. Hay una rivalidad muy fuerte que no podemos perder ante Pumas, desde chavos te lo enseñan. Va a ser un partido complicado, esto es la Liguilla y hay que ver las debilidades del rival para no cometer errores. Él sabe lo que tiene que hacer, es el entrenador».