Cuauhtémoc Blanco: «Si yo fuera entrenador no llamaría al Chicharito»

La no convocatoria de Javier ‘Chicharito’ Hernández a la selección mexicana sigue dando de qué hablar. En esta oportunidad fue Cuauhtémoc Blanco quien habló sobre este polémico tema.

En declaraciones a ESPN, el actual gobernador de Morelos dejó claro que en el caso hipotético que él fuera seleccionador del Tri, no convocaría al Chicharito, tal como lo ha hecho Gerardo ‘Tata’ Martino durante los últimos meses.

Déjeme decirle mi querido gobernator @cuauhtemocb10 que huevotes se carga verdad de dios @ClubAmerica pic.twitter.com/YjH3QrJ568 — Águilas De Corazón (@guilasDeCorazn2) April 2, 2022

«Fíjate que no sé que paso, pero por lo que me cuentan tuvieron ahí unos conflictos. Creo que hubo un problemas (…) Yo en lo personal no lo llevaría. Si algún día me tocaría ser entrenador, no lo llevaría».

Al momento de ser cuestionado sobre las razones por la que no lo convocaría, Cuauhtémoc fue tajate al asegurar que no lo lleva porque no quiere. «Acuérdate que la MLS está creciendo mucho pero no está al nivel, para mí ya no le da», agregó.