Cuauhtémoc Blanco también habló sobre Giovani dos Santos

Giovani dos Santos está en boca de todos debido a su nivel mostrado desde su llegada a México, por lo que el histórico Cuauhtémoc Blanco no desaprovechó la oportunidad de ser una de las voces que también comentó sobre el delantero del América.

En declaraciones a TUDN, el exjugador de las Águilas desconoce qué es lo que le está pasando al atacante zurdo luego de no ser el refuerzo que la afición azulcrema espera.

«Yo no sé qué le pasa a Giovani, a mí siempre se me ha hecho un jugadorazo, no sé realmente qué le está pasando, pero yo lo veo con esa alegría que cuando yo lo conocí en la selección, pero en la cancha no lo veo. Ojalá se ponga las pilas, todavía le falta camino por recorrer».