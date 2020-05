Jürgen Damm aseguró este domingo que después de finalizar su etapa como jugador de los Tigres UANL, su mentalidad será superarse a sí mismo, ya sea en el fútbol mexicano o fuera.

«Lo que me importa es crecer, saber que un ciclo terminó y que vendrán cosas nuevas. Aún no puedo decir si será en la MLS u otro lado, pero me interesa cambiar mi entorno«, declaró a Efe el atacante de 27 años.

Damm, que defendió la camiseta de Tigres desde el 2016, optó poner fin a su relación con el equipo cuando terminé el torneo Clausura 2020, en busca de tener más protagonismo en otro conjunto.

«Fue la decisión más difícil de mi vida. Dejar a una institución que quiero es doloroso pero aún tengo mucho qué dar al fútbol y tomé esta resolución para no quedarme en una zona de confort».

Damm aseguró que jamás quiso salir del clubi, sin embargo necesitaba nuevos aires para mejorar como profesional. «La decisión que tomé no fue de su agrado, pensaron que iba renovar, pero pudo más mi intención de crecer y no estancarme porque bien pude firmar de nuevo con una buena cantidad de dinero y seguir cobrando, pero creo que eso queda de lado por lo deportivo«, apuntó.