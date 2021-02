Dante Elizalde sigue firme: Berterame dijo cosas racistas a Torres

Las postura firme del presidente de Santos Laguna, no cambiará a pesar que la Comisión Disciplinaria no encontró razones suficientes para sancionar a Germán Berterame, por insultar a Félix Torres.

«No me sorprende que no lo haya aceptado. No tengo el gusto de conocerlo y es de carácter personal, pero no sorprende y respeto la posición que puede tomar al respecto», comentó el presidente en una entrevista realizada en ESPN.

Respaldo total a su jugador. Elizalde aseguró que no cree que Félix Torres haya mentido al respecto, sin embargo, confía que la Liga MX no permita situaciones a futuro de esta índole.

«Somos respetuosos, pero convencido de lo que dijo Félix, porque no se caracteriza por mentir y no lo haría en un tema tan grave como este (…) La resolución no es favorable, pero sí dejamos un precedente y nos llena de ilusión poder generar un movimiento para que esta situación no se presente nuevamente en un terreno de juego», señaló.

Tras los supuestos insultos del Atlético de San Luis Germán Berterame, a Félix Torres, el jugador potosino no fue sancionado por el órgano disciplinario de la Liga MX.