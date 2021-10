¡Dardo incluido! Hiram Mier ofrece su versión sobre su ausencia en la selección mexicana

Hiram Mier, defensor de Guadalajara, ha sido una constante ausencia en las últimas convocatorias de Gerardo Martino para la selección mexicana, por lo que el propio jugador salió al paso para dar su versión sobre este hecho.

«Traía un poco de molestia en la rodilla que me dejaba entrenar y jugar, pero tenía un tratamiento programado para esos días y hablé con la selección: ‘oye, estoy pensando en mi futuro, en mi carrera, y quiero que me entiendas que no es que le esté diciendo que no a la selección’, pero tenía que tomar ese tratamiento y tomar esos días de descanso donde no quería tener actividad y yo creo que eso me lo tomaron un poco mal o como si no quisiera ir, pero nunca fue que yo dije que no quería ir a la selección. Solo era en esas fechas por un tratamiento y de ahí en adelante no fui considerado y ni me preguntaron cómo he estado».