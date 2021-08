David Ochoa confesó la razón por la que eligió al Tri por encima de Estados Unidos

David Ochoa, arquero del Real Salt Lake, dejó claras las razones por las que decidió representar a la selección mexicana y no a Estados Unidos, a pesar de disputar el Preolímpico en Guadalajara con el país de las barras y as estrellas.

El portero ya recibió la autorización por parte de la FIFA para representar al ‘Tri’ y, tal como escribió en el sitio The Players Tribune, señaló que tomó una buena decisión.

Ochoa entrenó por unos días con la selección mexicana durante la semana que estuvieron en la ciudad de Dallas, Texas, jugando la Fase de Grupos de la Copa Oro. Fue ahí donde su corazón y mente le indicaron que debía defender al país que vio nacer a sus padres.

«Memo Ochoa fue la razón para ser portero porque tenía el mismo apellido, quería ser como él. Mi papá me contaba de Oswaldo y Campos, los vi pero Memo es la razón más grande».

«Después de tres días, supe que haría el cambio. Me sentí valorado, no por el portero que soy ahorita, sino por el portero que puedo ser. Me hicieron sentir como uno más. En esta etapa es justo como quiero sentirme, apreciado y en casa, solo quiero ser feliz (…) Es por eso que decidí elegir a México, y realmente espero que puedas entenderlo. Aunque se trate de una decisión personal y emocional, espero que tenga sentido. Definitivamente lo tiene para mí”.