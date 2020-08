Desmienten fichaje de Néstor Araujo al América

El entrenador del Club América, Miguel ‘Piojo’ Herrera, se encargó de disipar los rumores que colocaban al defensor mexicano Néstor Araujo (del Celta de Vigo) como nuevo refuerzo de “Las Águilas”.

“No, no hay ningún interés, no hay en este momento, el equipo está completo, sólido. Tengo cuatro centrales de calidad, tres extranjeros que están haciendo bien las cosas. No deja de ser un tipo atractivo, es buen jugador”, dijo el estratega según el periodista Juan Carlos Díaz.

🦅🦅🦅 No no hay interés por Nestor Araujo, en este momento el equipo está completo, estamos bien, tengo 4 centrales , uno de fuerzas básicas , no estamos buscando ahorita ningun defensa, es atractivo, buen jugador pero no se de donde salió la nota.-Miguel Herrera @TUDNMEX pic.twitter.com/xd7Bi7WoQO — Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) August 14, 2020

Según medios mexicanos, Araujo era una de las opciones que manejaban los de Coapa para reforzarse para este mismo Torneo Guard1anes 2020.

Por su parte, Herrera aseguró que la defensa azulcrema está al 100% y no necesita algún refuerzo más.