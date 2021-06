Disponible: Alan Pulido estará en la Copa Oro

Alan Pulido estará en la próxima Copa Oro, a pesar de haber sufrido una lesión en el fútbol de la MLS.

Fue el propio Gerardo ‘Tata’ Martino que confirmó su presencia en el equipo, dejando la posibilidad que sea uno de los referentes para la próxima Copa Oro.

«En el caso de Pulido, no hay ninguna posibilidad por el tipo de lesión que tiene de que no esté en la competencia, si no surgen otro tipo de inconvenientes, Pulido estará apto para la competencia», señaló el técnico.