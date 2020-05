Douglas Costa estuvo cerca de la Liga MX

El ex técnico de Tigres, Daniel Guzmán, aseguró que el futbolista brasileño Douglas Costa, estuvo cerca de recalar en la Liga MX en 2010.

«Íbamos por Douglas Costa, ya lo teníamos amarrado pero rápidamente llegó al Shakhtar de Ucrania y se lo llevó, pero cuando hay presupuesto, puedes armar un equipo fuerte, serio”, comentó en una entrevista con ‘RG690’.

Finalmente la negociación no se concretó y de segunda opción estaba Everton Cardoso, que no logró mostrar su potencial. “Después de haber perdido a Douglas Costa, que tenía más cartel, necesitaba alguien por izquierda, un zurdo. como no se pudo trajimos a Everton Cardoso. Venía chico, era un gran jugador, pero no se pudo adaptar, le costó”.