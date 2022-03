Dura baja para Pumas: Sebastián Saucedo abandonará la Liga MX

El jugador Sebastián Saucedo, de Pumas de la UNAM, está por abandonar el cuadro universitario para poner rumbo nuevamente a la Major League Soccer.

Según varios medios de ese país, Saucedo está estudiando seriamente la posibilidad de arribar nuevamente a Estados Unidos, ya que no tiene la intención de renovar con Pumas y seguir en la Liga MX.

El nacido en Valle de San Fernando, internacional Sub-23 con la selección de las barras y estrellas, ha sido vinculado con el Real Salt Lake, elenco en el que quiere ser protagonista y así volver a su máximo nivel.

Además, esta no sería la única baja para Pumas, ya que Alfredo Talavera y Alan Mozo también están por abandonar el club universitario.

Breaking:

Homegrown @Sebas23Saucedo has expressed interest and is hopeful to rejoin @realsaltlake as early as June- Saucedo is currently with Liga MX club, UNAM Pumas.

Source: Sebastian Saucedo#RSL #DaleReal pic.twitter.com/c5m0fXuO6m

— The RSL Show (@rslshow) February 27, 2022