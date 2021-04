Edson Álvarez no se aguantó y le tiró un fuerte dardo a aquellos mexicanos que lo han señalado de mala manera desde su llegada a Europa.

El futbolista del Ajax no pasó por un buen momento debido a que no tuvo la adaptación que esperaba; sin embargo ahora vive su mejor momento con el conjunto holandés, por lo que criticó los comentarios demeritorios de aquellos compatriotas

«El mexicano habla, el mexicano habla y no tiene la más mínima idea de lo que pasa por acá, somos muy pocos mexicanos que estamos en Europa, y como somos pocos, somos el foco de atención y llueven críticas por todos lados. Hay que aprender, disfrutar también, disfrutar que no cualquiera puede estar de este lado, la gente siempre va a hablar, no pasa nada», dijo En entrevista a los micrófonos de la Europa League.