Eduardo Aguirre tiene acercamientos con equipos de Europa

Eduardo Aguirre, jugador de Santos Laguna, reconoció que tuvo acercamientos con equipos de Europa tras finalizar los Juegos Olímpicos.

Aunque los acercamientos no han sido definitivos, tanto ‘La Comarca’ como el jugador tienen la puerta abierta a cualquier negociación con clubes europeos.

«Yo no le cierro las puertas a ningún equipo, en la Liga. (…) Me gustaría jugar en Europa, la verdad. Una meta que tengo es jugar en Europa. Algo así concreto, no, pero sí ha habido acercamientos, esperemos que salga algo y si no es en este torneo, que sea en el siguiente», señaló Aguirre a WDeportes.