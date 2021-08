Eduardo ‘La Chofis’ López se arrepiente de sus constantes errores en Chivas

Javier Eduardo ‘La Chofis’ López reconoció que no tuvo la mejor actitud durante su paso por Chivas de Guadalajara, situaciones que lo hizo tener un pésimo nivel dentro del campo.

En declaraciones al programa Peloteros PQ, el atacante del San José Earthquakes mencionó que «no fue un angelito» durante su paso por el cuadro tapatío, debido a que tuvo muchos errores fuera del campo que incidieron directamente en su desempeño profesional.

A pesar de que ‘La Chofis’ López admitió los errores que cometió, dejó claro que muchos de esos problemas fueron se lo cargaban a él sin tener el 100 % de la responsabilidad.

«En lo personal sí quedé a deber mucho, pero pienso que se me cargó mucho a mí todo: muchas de las veces, si el equipo no ganaba, yo tenía que ver. No tengo problema por eso, antes me causaba problema, me ‘agüitaba’ mucho cuando empezaba. Si habían cien comentarios buenos y uno malo, ese negativo me afectaba. Lo supe manejar bien y hubo un momento en que me daba igual lo que me dijeran y no tenía problema con nada, solo me dediqué a entrenar y disfrutar de lo mío».