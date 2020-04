Edwin Cardona prefiere que no se reanude el Clausura 2020

El mediocampista colombiano Edwin Cardona en una entrevista a ‘Fox Sports’ comentó que prefiere que no se reanude el Clausura 2020 de la Liga MX, a que los partidos sean a puerta cerrada.

«Esas son cosas que no dependerían de nosotros, pero yo creería que si esto sigue así, este semestre puede darse por terminado. Si el torneo se reanuda no van a querer que la gente regrese al estadio y jugar a puerta cerrada no va ser lo mismo. Si dependiera de mí, yo creo que la gente no esta preparada para regresar al torneo», comentó el jugador de los Xolos.

Además, tuvo palabras por lo sucedido con el Ascenso MX. «Es algo muy difícil, porque muchos colegas se van a quedar sin trabajo, a mí me duele porque muchos no van a volver a jugar», destacó.