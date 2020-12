Efraín Álvarez fue convocado por la selección de Estados Unidos

Todo parece indicar que Efraín Álvarez se decantará por la selección de Estados Unidos, y es que el seleccionador, Gregg Berhalter, lo incluyó en la lista de los 22 convocados para el partido contra El Salvador.

Aunque el mexicoamericano esté en la actual lista de seleccionados, tendría que pedir el cambio de Federación ante la FIFA para que pueda disputar minutos.

The #USMNT will close out 2020 with a friendly against on Wednesday, December 9 @InterMiamiCF Stadium in Fort Lauderdale.

Gregg Berhalter will name his roster on Tuesday as players begin reporting to South Florida. #USAvSLV

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) November 29, 2020