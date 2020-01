Pese a tener las negociaciones muy adelantadas, el América habría optado por no hacerse con los servicios de Robert Piris da Motta.

Según reseñó ESPN, el representante del paraguayo habría entablado conversaciones con el Flamengo para seguir en las conversaciones, pero el equipo de Coapa decidió no continuar con las mismas.

Sin embargo, el mismo medio señaló que el propio agente no descartó todo esté perdido y se pueda llegar a un acuerdo en los días venideros.

Piris da Motta parecía ser el hombre que llegaría al América para sustituir a Guido Rodríguez por gusto de Miguel Herrera, pero ahora tendrán que seguir buscando y más de prisa, pues en pocos días se cierra el mercado de fichajes en el fútbol mexicano.

Adicionalmente, y en caso de que las negociaciones por el paraguayo no prosigan, en Coapa estarían enfocados en el medicampista Nicolás Acevedo, quien pertenece al Liverpool de Uruguay y por quien ya habían conversado, pero sin tener nada avanzado.

De momentos, Piris sigue con el Flamengo en Brasil y no haría el viaje a México. Adicionalmente, el América no solamente buscaría a un mediocampista, sino también a un atacante para suplir la baja de Nico Castillo y no sobrecargar a Gio Dos Santos y a Henry Martín.