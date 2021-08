El Americanismo está dividido por Renato Ibarra

Renato Ibarra ha dividido a un sector de la afición del América, al conocerse sobre su inscripción a la nómina del club.

Con opiniones encontradas por el caso de violencia doméstica donde fue acusado por su esposa, Ibarra ha estado generando disgustos dentro de un sector de la prensa, pero también los aficionados y algunas personas han alzado su voz.

En Twitter ha sido tendencia en los últimos días la inclusión del ecuatoriano, sin embargo, las opiniones son divididas.

#RenatoIbarra todos juzgamos a este jugador sin vernos al espejo de nuestros actos, si su esposa ya lo perdono por que la sociedad no , toda persona merece una segunda oportunidad ya pago su error con la ley. Animo jugador a callar bocas con tu juego.

@Jonatan_Pena Hola Jonatan Peña mi Comentario es el Siguiente. Dicho con Todo el Respeto yo No Estoy de Acuerdo que RENATO IBARRA sea REGISTRADO Para que Este Alineado con el AMERICA esa es mi Opinion Como AFICIONADO AMERICANISTA.

Renato Ibarra tiene un altercado y denuncia posterior de su esposa, la cual es retirada, prensa (cuando está en america): “el america no se puede permitir manchar la institución teniendo jugadores así”

Que no se nos olvide que Renato Ibarra golpeó a una mujer con la que tenía una relación de pareja y que estaba embarazada. Que no se nos olvide que por esos golpes puso en riesgo su vida. Que no se nos olvide que está libre y que puede trabajar sin problemas.

