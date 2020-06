Edwin “El Aris” Hernández, quien actualmente con 33 años, reveló sorpresivamente que quiere regresar a la Liga MX y pretende jugar con Chivas de Guadalajara, para retirarse como profesional.

El lateral, que actualmente milita en el Unión Deportiva Salamanca de España, fue claro y aseguró que se pondría la elástica de Chivas sin cobrar ‘ni un peso’.

La intención de Hernández es retornar a México y colgar sus botines en el equipo de sus amores: Chivas de Guadalajara.

“Si me dieran la oportunidad de regresar, quizás en el último año de mi carrera, me dijeran que voy pero no me pagan, me voy gratis”, fueron parte de las declaraciones del futbolista en una entrevista para TUDN.