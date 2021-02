El Betis no quiere ceder a Lainez al Tri

El Real Betis se pone celoso con Diego Lainez y le advierte al Tri que no lo cederá para disputar el torneo preolímpico en el que México buscará un cupo a las Olimpiadas de Tokio.

El entrenador chileno del conjunto andaluz, Manuel Pellegrini tiene muy bien valorado a Lainez, quien ha comenzado a ver más acción y a partir de eso, ha elevado considerablemente su nivel, principalmente aportando en fase ofensiva, reseñó Sevillaabc.

El habilidoso volante sería una pieza clave del Tri para lograr el ansiado boleto a suelo asiático, sin embargo, en Betis tiene otra idea y no ha dudado en advertir que Lainez no se moverá de Sevilla.

México debe disputar en Guadalajara entre los días 15 y 28 de marzo, pero acatar ese llamado le haría perderse al menos tres partidos, incluyendo el derbi ante el Sevilla.

Al no estar obligado a cederlo por ser una competición menor, el Betis le habría dicho a Jaime Lozano, técnico del sub 23 de México, que no va a dejar marchar a su futbolista.