Que sea un torneo amistoso no quita la rivalidad y la intensidad del partido. Fue por ello que el encuentro entre las Chivas de Guadalajara y el América se convirtió en el segundo partido de futbol con más audiencia en Estados Unidos en lo que va de año.

Según informó Tom Marshall, corresponsal de ESPN, en su cuenta de Twitter, el Clásico Nacional trasmitido por la cadena Univision logró llegar a los 1.4 millones de televidentes, colocándose únicamente por detrás del América vs Pumas del Clausura 2020.

Este partido, el cual fue un festín de goles, le dio el pase a las Chivas Rayadas de Guadalajara a la final de la Copa por México, dejando en el camino a su acérrimo rival las Águilas del América.

