El consejo de Juan Fernando Quintero a Nico Benedetti para que se recupere de su lesión

El mediocampista colombiano Nicolás Benedetti reveló el consejo que le dio Juan Fernando Quintero al sufrir la fuerte lesión de ligamento cruzado anterior y del menisco externo en la rodilla derecha.

“Hablé con ‘Juanfer’, que tuvo esta lesión hace poco y ya se recuperó; también con Johan Mojica y muchos otros jugadores. ‘Juanfer’ me dijo que tuviera mucha paciencia y personalidad para hacer bien cada trabajo de recuperación. Y cómo no seguir sus consejos si estuvo en los mismos zapatos míos”, dijo el futbolista del América.

«Es de esas lesiones que producen miedo, pero lo he tomado con tranquilidad. Son pruebas que Dios te pone en el camino, no soy el único jugador que ha pasado por acá y estoy tratando de hacer todo de la manera correcta, estoy seguro de que me voy a recuperar. No puedo ocultar el miedo, pero son más las ganas de salir adelante, lo primero que hay que trabajar es la mente para volver bien», sentenció Benedetti.