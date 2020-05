Carlos Salcedo, central de Tigres, dejó un curioso mensaje sobre el reinicio de la Bundesliga, lo que aumenta los rumores sobre su posible salida.

Muchos tomaron el escrito como una señal sobre su futuro, pues en la publicación, el jugador felino escribió el siguiente mensaje: «We’ll be back there in a Few Months» (Estaremos de regreso en algunos meses). Este mensaje fue una respuesta al comentario de su representante Lyle Yorks.

El exjugador de Chivas ha declarado recientemente que no descarta la posibilidad de abandonar la Liga MX y probar suerte en otras ligas, principalmente en Europa.