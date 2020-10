El dardo que le lanzó Raúl Jiménez a Van Dijk por no conocerlo

Raúl Jiménez respondió delicadamente a las declaraciones ofrecidas por Virgil van Dijk, donde el defensor central dejó claro que no conoce al ariete mexicano.

En declaraciones a TV Azteca, el delantero de Wolves no se enganchó en esta polémica y aseguró que únicamente está concentrado en el partido de este miércoles contra Holanda, además de dejarle un pequeño recadito para que lo recuerde por su paso por la Premier League.

«No pasa nada, yo me quedo con el gol que les hice en aquel partido (Liverpool vs Wolves). Durante la entrevista tal vez no se acordó de mí, o no me conoce. No pasa nada. Yo estoy haciendo lo mío en mi equipo para que si más adelante me conoce sea por mis goles».