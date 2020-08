El día que Erick Gutiérrez estuvo a «una firma» de regresar a la Liga MX

El mediocampista mexicano Érick Gutiérrez, del PSV Eindhoven de Holanda, aseguró en una entrevista que estuvo “a una firma” de volver a la Liga MX y convertirse en nuevo jugador de Chivas de Guadalajara.

En declaraciones para el diario Récord, Gutiérrez dijo: “Si llegué a pensar en volver al futbol mexicano, estuve cerca, a una firma prácticamente, pero creo que la pensé muy bien y dije que no podía regresarme así, porque sé que puedo competir, aunque muchas veces no está en ti. Ahora sigo acá y es como una revancha, me siento bien, estoy recuperando esa confianza y es lo más importante”.

Gutiérrez, quien cuenta con 25 años de edad, salió de la cantera del Pachuca CF, elenco donde fue capitán y líder en la Primera División de México, donde marcó muy buenos goles y deleitó a miles con su técnica.

“En México jugaba siempre, era referente y capitán en Pachuca, luego llegué a jugar acá pero después te dan un madrazo y te dan banca y tienes que luchar desde cero, pero aprendí muchas cosas en ese proceso, a trabajar siempre al cien por ciento porque no te puedes relajar y hoy estoy con muchas ganas, el idioma ya lo manejo mucho mejor y he comprendido más el futbol que se juega”, manifestó.

A mediados de este año, 2020, el oriundo de Ahome, fue vinculado con Chivas para ser el “fichaje estrella”; sin embargo, eso no se dio.