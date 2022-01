El emotivo mensaje de Alexis Vega tras dura victoria ante Jamaica

El nombre Alexis Vega retumbó, con mucha fuerza, este jueves tras convertirse en el héroe del “Tri” en el duelo ante Jamaica.

Vega, que anotó el tanto del triunfo al minuto 83, dejó un emotivo mensaje tras esta sufrida victoria, en la novena jornada del octogonal final de la Concacaf.

El atacante, de 24 años, se mostró muy contento por marcar y darle este gran triunfo al seleccionado mexicano, que sigue en la búsqueda de un boleto al Mundial de Catar 2022.

“Esto muy contento con lo que ha estado pasando, primero en mi club que es el que me da la posibilidad para venir a la selección y aquí toca demostrar. Cuando se presenten las oportunidades hay que aprovecharlas al máximo. Me siento contento, muy pleno en todos los sentidos y trataré siempre de apoyar, de poner mi granito de arena cuando toque y cuando no también”, añadió el goleador.