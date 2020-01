El entrenador del Betis asegura que Lainez ya no está en adaptación

El técnico del Betis, Rubi, señaló que el mediocampista mexicano Diego Lainez ya esta listo para asumir mayores responsabilidades en el equipo verdiblanco.

A inicios de 2019, una noticia sacudió el futbol mexicano: con apenas 18 años, Diego Lainez era vendido al Betis de la Liga de España, una transacción que fue alabada por algunos, pero que también que criticada por muchos.

Su inicio en el equipo fue muy complicado, e incluso se manejaron varias opciones para una posible salida; sin embargo, el técnico del equipo opine lo contrario, señalando incluso que el jugador ya ha superado el proceso de adaptación al equipo.

«A Lainez no le falta absolutamente nada de adaptación, es un gran jugador que nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Es joven, ya va un paso adelante en la adaptación y su presencia es muy importante para nosotros», declaró el entrenador en conferencia de prensa.

Un posible regreso a México e incluso un traspaso a una liga de menor nivel fueron los rumores que rodearon a Lainez por mucho tiempo, pero fue justo en ese momento cuando el jugador empezó a disfrutar de más minutos en el equipo.

No obstante, el jugador no ha sido capaz de disputar un partido completo en mucho tiempo; habrá que ver si el jugador tiene la capacidad suficiente para ganar más minutos en el equipo y si puede ganarse un lugar en el once titular.