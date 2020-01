El examericanista que le pagaba a sus compañeros

Narciso Mina llegó en 2013 a las Águilas del América con dos títulos de goleo de la liga ecuatoriana bajo el brazo. Con ese cartel de goleador fue fichado, pero tras un paso sin pena ni gloria dejó el equipo al final de la temporada.

En Barcelona de Guayaquil se cansó de romper las redes, aunque utilizando una práctica que pudiera ser criticada por muchos. Pagaba a sus compañeros entre 200 y 500 dólares o regalaba perfumes o relojes por cada pase gol que le dieran.

“Yo le daba a todos, a (Hólger) Matamoros, le daba a Roosevelt Oyola, por los centros, por pases de gol, les daba 200 dólares en partido normal y 500 en los clásicos. Siempre les di plata, o un perfume o un reloj, cualquier cosa, a todos los que me daban pase de gol”, reveló en una entrevista al programa Leyendas que se transmite por Youtube.

Mina no se arrepiente de esta artimaña, porque entre otras lo llevó a fichar por el conjunto americanista, aunque algunos lo criticaban. “En ese tiempo estaba el ‘Payaso’ y estaba Díaz y me decían: ‘oye pero no me malenseñes’, pero yo les decía: ‘es que ustedes no saben lo que estoy haciendo’ y en ese año salí campeón goleador (en Ecuador) y me fui al América. Invertí algo, pero gané algo más, fue una inversión, no sé, pero en un partido llegué a hacer cuatro goles y al terminar el partido les daba el dinero o el perfume”, admitió.