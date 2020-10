El fuerte dardo de Oribe Peralta a la afición del América

El actual delantero de las Chivas de Guadalajara, Oribe Peralta, quien tuvo un pasado importante por el Club América, le lanzó un fuerte dardo a la afición azulcrema.

“Hacia la afición del América tengo agradecimiento. Tú cuando estás molesto puedes decir cualquier tontería y cualquier cosa. Entiendo que se hayan molestado, que el futbol es una pasión y que a veces te lleva a hacer cosas que no quieres. Si ellos agradecieron o no lo que yo hice estando en ese equipo, ya no es problema mío, porque a final de cuentas a mí me dio una satisfacción muy grande y los números ahí están. Lo único que te puedo decir es que agradezco a todas las personas que me apoyaron en el momento en el que estuve en el América”, dijo el jugador.

Peralta comentó que él ya no puede recordar mucho la afición americanista, ya que su día a día está con las Chivas.

Por otro lado, admitió que ha sido complicado ganarse el corazón de los seguidores de “El Rebaño”, pero sabe que con trabajo constante y buenas actuaciones podrá ir ganándoselo poco a poco.

“La única forma que tengo de hacerlo (ganarse la aceptación de la afición de Chivas) es en la cancha. Hasta ahora no he tenido los minutos que quiero, estoy tratando de aportar y dar lo mío para cuando me toque, poder estar preparado”, finalizó.

Con información de: Mediotiempo