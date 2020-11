El futuro de Oribe Peralta en Chivas es toda una incógnita

El presente de Oribe Peralta con Chivas no es el mejor; la falta de minutos es una de las principales razones por la que el delantero vea incierto su futuro con el conjunto de Guadalajara.

En declaraciones a Marca, el experimentado goleador dejó claro que hay ciertas situaciones que no dependen únicamente de él, por lo que esperará la finalización de su contrato.

«El futuro es incierto, por la pandemia he dejado de hacer planes y estoy tratando de disfrutar, me queda 1 año de contrato, pero hay decisiones que no dependen de mí».