El futuro de Roger Martínez sigue siendo una incógnita

El futuro de Roger Martínez siguen sin tener un final claro, situación sobre la que habló su padre, Roger Martínez Mercado, quien recalcó que su hijo no entra en los planes del América para el Clausura 2021.

En declaraciones a ESPN, el padre confirmó que la inconformidad del delantero colombiano es la falta de minutos de juego, siendo esa la razón por la que se quiere marchar, a pesar de tener contrato hasta 2023.

«No es tanto que se quiera ir, sino que no lo quieren poner a jugar y ¿quién no se quiere ir cuando no lo ponen a jugar? Aunque la idea es que tanto América como Roger estén bien. Hay que esperar; ya faltan pocos días y él ya está concentrado. Él tiene el pensamiento en el América porque tiene contrato. Ya que América decida otra cuestión es problema de América».